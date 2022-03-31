Трасса Чугуев – Харьков оказалась под огнем оккупантов. Враг хладнокровно расстреливал авто с мирными жителями.

Кадры с места атаки появились в Сети, сообщает Politeka.net.

Так, сообщается, что они были сделаны возле села Малая Рогань.

"Солдаты 138-й бригады ВС РФ расстреляли более двадцати гражданских машин на магистрали Киев-Харьков-Довжанский близ села Малая Рогань, и на дороге Малая Рогань - Рогань. Часть погибших мирных жителей удалось забрать только сейчас", - сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, 138-я бригада вышла сюда 27 февраля, и устроила настоящий террор.

"Любой украинец для российских войск является врагом, каждый украинец - цель. Россияне полностью остановили движение на дороге, и расстреливали любые машины. В тяжелых боях 25-27 марта украинские воины 92-й бригады и добровольческие отряды выбили российских военных преступников из Малой Рогани и освободили трассу", - сообщал Бутусов.

Добавим, ранее в Минобороны Украины сообщили, что украинские защитники "зачистили" село Малая Рогань Харьковской области, которое на днях отбили от оккупанта.

"Разрушены дома, разбиты дороги, заминированы "подарки", брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины - так выглядит село близ Харькова", - констатировали в Минобороны.

Тем временем голова Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 47 раз артиллерийских, минометных, танковых, ударов по районам Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ. Зафиксировано около 380 обстрелов из «Града» и «Смерча». В Салтовке враг повредил газопровод - был сильный пожар.

Оккупанты также обстреляли Дергачи. Один человек погиб, трое получили ранения. В городе разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома.

Самой горячей точкой остается Изюм - там продолжаются бои и постоянные обстрелы.

Напомним, под Черниговом оккупанты расстреляли волонтеров, которые помогали местным жителям эвакуироваться.

Также Politeka.net сообщала, что оккупантам на Харьковщине дали мощный отпор.

Кроме того Politeka.net писала, что в Генштабе ВСУ сообщили о новых успехах украинских защитников.