Российские оккупанты так бежали от украинских бойцов на Харьковщине, что покинули свои "Солнцепеки".

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Вооруженных Сил Украины.

"Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть ТЗМ из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

По словам воина с позывным "Сид" российская колонна шла по Харьковщине и получила отпор.

"Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от «Солнцепека» развернули, чтобы поворачиваться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы", - рассказал боец.

Добавим, стало известно также, что в руки воинов ВСУ попал еще один ценный трофей. А именно - современный комплекс для наведения ПЗРК.

Он входит в состав системы управления «Барнаул-Т», предназначенной для управления различными подразделениями противовоздушной обороны.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что на Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

Так, на Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии с других направлений.

Напомним, российские захватчики продолжают выносить из брошенных украинцами домов награбленное и даже хвалятся этим перед женами.

Также Politeka.net писала, что потери оккупантов растут с каждым днем, Генштаб ВСУ опубликовал новые данные.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в разведке Британии раскрыли, как изменилась ситуация на передовой.