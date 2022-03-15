Російські окупанти продовжують цинічно бомбити райони мирного Харкова

Відео, на якому рятувальники ДСНС України та медики "швидкої допомоги", почали евакуювати жителів зруйнованого багатоповерхового будинку в Харкові, але цей процес фактично переривається продовженням бомбардування з літаків ЗС РФ, опубліковано YouTube-каналом " Суспільне Харків ".

Короткий відеоролик знятий сьогодні, 15-го березня. "Російська орда" завдала ударів з повітря по району станції метро "Армійська", в момент евакуації людей, близько 12 години дня.

Як стало відомо, впало щонайменше два снаряди. Що сталося після того, як рятувальники встигли звернутися до всіх, вказавши на падіння нової бомби - "Подивися, летить! В укриття всім!", на жаль, поки невідомо, як і про кількість жертв серед мирного населення.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти продовжать атакувати з повітря.

Також раніше ми інформували про те, що стало відомо про кількість жертв через авіаудар по телевежі на Рівненщині.

А до цього наш портал повідомляли про те, що почалися нові переговори з Росією.