Російські окупанти продовжують цинічно бомбити райони мирного Харкова

Відео, на якому рятувальники ДСНС України та медики "швидкої допомоги", почали евакуювати жителів зруйнованого багатоповерхового будинку в Харкові, але цей процес фактично переривається продовженням бомбардування з літаків ЗС РФ, опубліковано YouTube-каналом "Суспільне Харків".

Короткий відеоролик знятий сьогодні, 15-го березня. "Російська орда" завдала ударів з повітря по району станції метро "Армійська", в момент евакуації людей, близько 12 години дня.

Бомбардування Харкова, рятувальники, Евакуація

Як стало відомо, впало щонайменше два снаряди. Що сталося після того, як рятувальники встигли звернутися до всіх, вказавши на падіння нової бомби - "Подивися, летить! В укриття всім!", на жаль, поки невідомо, як і про кількість жертв серед мирного населення.

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Трагедія з переселенцями на українській трасі: названо кількість жертв та поранених

Росія невблаганно котиться до дефолту: які ще компанії ще відмовилися працювати з окупантами

Бійці ЗСУ перейшли в контрнаступ і завдали нищівних ударів: "Було знищено..."

"Відбувається зачистка": втеча колони окупантів потрапила на відео
Показати ще

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти продовжать атакувати з повітря.

Також раніше ми інформували про те, що стало відомо про кількість жертв через авіаудар по телевежі на Рівненщині.

А до цього наш портал повідомляли про те, що почалися нові переговори з Росією.