Российские оккупанты продолжают цинично бомбить районы мирного Харькова

Видео, на котором спасатели ГСЧС Украины и медики "скорой помощи", начали эвакуировать жителей разрушенного многоэтажного дома в Харькове, но этот процесс фактически прерывается продолжением бомбежки с самолетов ВС РФ, опубликовано YouTube-каналом " Суспільне Харків ".

Короткий видеоролик снят сегодня, 15-го марта. "Русская орда" нанесла удары с воздуха по району станции метро "Армейская", в момент эвакуации людей, около 12 часов дня.

Как стало известно, упало по меньшей мере два снаряда. Что произошло после того, как спасатели успели обратиться ко всем, указав на падение новой бомбы - "Посмотри, летит! В укрытие всем!", увы, пока неизвестно, как и о количестве жертв среди мирного населения.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты продолжат атаковать с воздуха.

Также ранее мы информировали о том, что стало известно о количестве жертв из-за авиаудара по телебашне на Ровенщине.

А до этого наш портал сообщали о том, что начались новые переговоры с Россией.