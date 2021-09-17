У Харківській області авто на смерть збило людину, яка лежала на дорозі

ДТП сталася на автодорозі "Мерефа-Лозова " неподалік від селища Краснопавлівка, повідомили в ГУНП в Харківській області.

42-річний водій легковика "ВАЗ-2108" наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі.

В результаті ДТП від травм потерпілий помер на місці.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

До слова, смертельна ДТП сталася на Окружній у Харкові.

Водій ВАЗ 21099 виїхав з другорядною і не переконався в безпеці маневру зіткнувся з бусом.

На жаль, літній водій легковика помер від отриманих травм на місці.

Всі деталі і обставини страшної аварії в даний момент з'ясовуються.

"На цьому перехресті постійні дтп і на жаль багато з летальними наслідками ,хрести та вінки з усіх боків,поліція все це бачить ,фіксує,але ДТП тривають стабільненько,дорожникам пох походу теж", "Так, там щас веселий ділянка дороги, розмітки немає, чорти летять як і куди хочуть", "Бордюрів наставили по краях доріг, тепер перевертнів набагато більше", - пишуть харків'яни про частих аваріях на "проклятому" перехресті.

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