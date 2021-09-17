В Харьковской области авто насмерть сбило человека, который лежал на дороге
ДТП произошло на автодороге «Мерефа – Лозовая» неподалеку от поселка Краснопавловка, сообщили в ГУНП в Харьковской области.
42-летний водитель легковушки «ВАЗ-2108» наехал на мужчину, который лежал на дороге.
В результате ДТП от травм пострадавший скончался на месте.
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По факту происшествия открыто уголовное производство.
К слову, смертельное ДТП произошло на окружной в Харькове.
Водитель ВАЗ 21099 выехал с второстепенной и не убедился в безопасности манёвра столкнулся с бусом.
К сожалению, пожилой водитель легковушки скончался от полученных травм на месте.
Все детали и обстоятельства страшной аварии в данный момент выясняются.
"На этом перекрёстке постоянные дтп и к сожалению много с летальными исходами ,кресты и венки там со всех сторон,полиция все это видит ,фиксирует,но ДТП продолжаются стабильненько,дорожникам пох походу тоже", "Да, там щас веселый участок дороги, разметки нет, черти летят как и куда хотят", "Бордюров наставили по краям дорог, теперь перевертышей намного больше будет", - пишут харьковчане о частых авариях на "проклятом" перекрестке.
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