В Харьковской области авто насмерть сбило человека, который лежал на дороге

ДТП произошло на автодороге «Мерефа – Лозовая» неподалеку от поселка Краснопавловка, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

42-летний водитель легковушки «ВАЗ-2108» наехал на мужчину, который лежал на дороге.

В результате ДТП от травм пострадавший скончался на месте.

По факту происшествия открыто уголовное производство.

К слову, смертельное ДТП произошло на окружной в Харькове.

Водитель ВАЗ 21099 выехал с второстепенной и не убедился в безопасности манёвра столкнулся с бусом.

К сожалению, пожилой водитель легковушки скончался от полученных травм на месте.

Все детали и обстоятельства страшной аварии в данный момент выясняются.

"На этом перекрёстке постоянные дтп и к сожалению много с летальными исходами ,кресты и венки там со всех сторон,полиция все это видит ,фиксирует,но ДТП продолжаются стабильненько,дорожникам пох походу тоже", "Да, там щас веселый участок дороги, разметки нет, черти летят как и куда хотят", "Бордюров наставили по краям дорог, теперь перевертышей намного больше будет", - пишут харьковчане о частых авариях на "проклятом" перекрестке.

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