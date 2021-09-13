На Харківщині встановлять величезного півня-кочета
Про це повідомили в Чугуївській міській громаді, куди входить громада селища Кочеток.
Символ селища,"величний півник Кочет", планується встановити до 380-ї річниці з дня заснування Кочетка.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Потужний вибух струсонув Донецьк, видно стовп чорного диму: перші подробиці і кадри з місця НП
У мережі показали, як змінилася Анджеліна Джолі за 20 років, фото: "Старіє неймовірно"
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
До слова, скульптуру із зображенням щура встановили в Харкові.
Так, перший в Україні пам'ятник лабораторному щуру з'явився у дворі медико-біологічного корпусу Національного фармацевтичного університету на вулиці Куликівській.
Пам'ятник відкрили до 100-річчя створення вишу. 3,5-метровий щур з бронзи і граніту виготовив скульптор Сейфаддін Гурбанов.
"Як на мене, то оригінальна ідея", " Круто! Щур з таблеткою! Може таблетку потрібно гладити і бажання загадувати", " хіба щури їдять таблетки ? Їх швидше колять шприцами", "Пам'ятник тим людям хто сміття кидає скрізь, повз урни", - пишуть українці в мережі.
Нагадаємо, 3,5-метровий Щур з'явився в Харкові, фото: де він знаходиться
А ще Politeka писала, що у Харкові увічнили пам'ять Кернеса, фото: на відкритті сотні людей
Також Politeka повідомляла, нові обмеження на карантині, в Кабміні оголосили про прийняте рішення