На Харківщині встановлять величезного півня-кочета

Про це повідомили в Чугуївській міській громаді, куди входить громада селища Кочеток.

Символ селища,"величний півник Кочет", планується встановити до 380-ї річниці з дня заснування Кочетка.

До слова, скульптуру із зображенням щура встановили в Харкові.

Так, перший в Україні пам'ятник лабораторному щуру з'явився у дворі медико-біологічного корпусу Національного фармацевтичного університету на вулиці Куликівській.

Пам'ятник відкрили до 100-річчя створення вишу. 3,5-метровий щур з бронзи і граніту виготовив скульптор Сейфаддін Гурбанов.

"Як на мене, то оригінальна ідея", " Круто! Щур з таблеткою! Може таблетку потрібно гладити і бажання загадувати", " хіба щури їдять таблетки ? Їх швидше колять шприцами", "Пам'ятник тим людям хто сміття кидає скрізь, повз урни", - пишуть українці в мережі.

Нагадаємо, 3,5-метровий Щур з'явився в Харкові, фото: де він знаходиться

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