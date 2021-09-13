На Харьковщине установят огромного петуха-кочета
Об этом сообщили в Чугуевской городской громаде, куда входит громада поселка Кочеток.
Символ поселка, "величественный петушок Кочет", планируется установить к 380-й годовщине со дня основания Кочетка.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
"Весь всмятку!": разбился самолет с россиянами, названо точное количество жертв
Беда случилась у звезды "Орла и Решки" Андраде, красотка показала травму: "Я называю это..."
Оборвалась жизнь легендарной певицы-красавицы, ее друзья безутешны: "Как сложно..."
Мощный взрыв сотряс Донецк, виден столб черного дыма: первые подробности и кадры с места ЧП
К слову, скульптуру с изображением крысы установили в Харькове.
Так, первый в Украине памятник лабораторной крысе появился во дворе медико-биологического корпуса Национального фармацевтического университета на улице Куликовской.
Памятник открыли к 100-летию создания вуза. 3,5-метровая крыса из бронзы и гранита изготовил скульптор Сейфаддин Гурбанов.
"Как по мне, то оригинальная идея", "Круто! Крыса с таблеткой! Может таблетку нужно гладить и желание загадывать", "Paзве крысы едят таблетки ? Их скорее колят шприцами", "Памятник тем людям кто мусор кидает везде, мимо урны", - пишут украинцы в сети.
Напомним, 3,5-метровая крыса появилась в Харькове, фото: где она находится
А еще Politeka писала, что в Харькове увековечили память Кернеса, фото: на открытии сотни людей
Также Politeka сообщала, новые ограничения на карантине, в Кабмине объявили о принятом решении