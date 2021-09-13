На Харьковщине установят огромного петуха-кочета

Об этом сообщили в Чугуевской городской громаде, куда входит громада поселка Кочеток.

Символ поселка, "величественный петушок Кочет", планируется установить к 380-й годовщине со дня основания Кочетка.

К слову, скульптуру с изображением крысы установили в Харькове.

Так, первый в Украине памятник лабораторной крысе появился во дворе медико-биологического корпуса Национального фармацевтического университета на улице Куликовской.

Памятник открыли к 100-летию создания вуза. 3,5-метровая крыса из бронзы и гранита изготовил скульптор Сейфаддин Гурбанов.

"Как по мне, то оригинальная идея", "Круто! Крыса с таблеткой! Может таблетку нужно гладить и желание загадывать", "Paзве крысы едят таблетки ? Их скорее колят шприцами", "Памятник тем людям кто мусор кидает везде, мимо урны", - пишут украинцы в сети.

Напомним, 3,5-метровая крыса появилась в Харькове, фото: где она находится

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