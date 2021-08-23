В Харькове открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу

На церемонии открытия собрались сотни харьковчан и представителей СМИ.



Семья Кернеса - вдова Оксана Гайсинская и пасынок Родион Гайсинский также были на открытии мемориальной доски.

Так, на здании харьковского горсовета сегодня появилась мемориальная доска.

На табличке изображен сам Кернес, а также ряд памятных мест Харькова.

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Кроме того, главная улица Харькова сегодня стала пешеходной. Прогуляться по Сумской могут все желающие. С 7.00 23 августа до 3.00 24 августа запрещается движение транспортных средств по ул. Сумской на участке от пер. Мечникова до пр. Независимости.

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