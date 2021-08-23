В Харькове открыли мемориальную доску Геннадию Кернесу

На церемонии открытия собрались сотни харьковчан и представителей СМИ.

Семья Кернеса - вдова Оксана Гайсинская и пасынок Родион Гайсинский также были на открытии мемориальной доски.

Так, на здании харьковского горсовета сегодня появилась мемориальная доска.

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На табличке изображен сам Кернес, а также ряд памятных мест Харькова.

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