Скульптуру с изображением крысы установили в Харькове

Так, первый в Украине памятник лабораторной крысе появился во дворе медико-биологического корпуса Национального фармацевтического университета на улице Куликовской.

Памятник открыли к 100-летию создания вуза. 3,5-метровая крыса из бронзы и гранита изготовил скульптор Сейфаддин Гурбанов.

"Как по мне, то оригинальная идея", "Круто! Крыса с таблеткой! Может таблетку нужно гладить и желание загадывать", "Paзве крысы едят таблетки ? Их скорее колят шприцами", "Памятник тем людям кто мусор кидает везде, мимо урны", - пишут украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что в украинских школах ввели новую систему питания

С 1 сентября школьники будут меньше употреблять соли, сахара, при этом увеличены нормы фруктов и овощей, молочных продуктов.

Основные изменения - из норм питания убрали кондитерские изделия, консервы (мясные, рыбные и овощные); ограничено потребление соков; уменьшено потребление хлеба и картофеля.

Также увеличили потребление молока и кисломолочных продуктов, круп, бобовых.

Напомним, учебный год с 1 сентября в Украине: как будут работать школы, "пока тепло..."

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