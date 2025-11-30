Подорожание продуктов в Одесской области ощущается как в супермаркетах, так и на открытых рынках.

Подорожание продуктов в Одесской области уже ощутимо на супермаркетах и ​​рынке "Привоз", сообщает Politeka.

Наибольшие изменения наблюдаются в категориях молочных изделий, овощей и фруктов, регулярно покупаемых местными жителями.

В магазинах остается широкий ассортимент молока, йогуртов, сметаны и сыра, включая безлактозные варианты. Стоимость товаров зависит от бренда и упаковки: например, крестьянское молоко 2,5% — 67,99 грн за 950 г, а 3,2% — 78,49 грн. Сыр Premialle Felata продают по 68,49 грн за 160 г, Ферма фелатта – 64,99 за 180 г, брынза этого же бренда – 56,99 за 180 г.

Яйца также чувствительны к сезонным колебаниям и спросу: категория XL стоит 95,49 гривен за десяток, а премия - 79,49.

На рынке "Привоз" осмотрели овощи и фрукты. Огурцы продают в среднем по 100 гривен, помидоры – от 50 до 90, сладкий перец – 30–70, острый – 100, картофель – 30–40. Лук и свекла стоят 25-40, белокочанная капуста - 25-45, пекинская - 40. Среди фруктов яблоки - 40-60 грн, груши - 40-120, виноград - 50-100, хурма - 80-90, банок - 10.

Таким образом, подорожание продуктов в Одесской области ощущается как в супермаркетах, так и на открытых рынках, охватывая различные категории от молочных изделий до сезонных овощей и фруктов.

Эксперты советуют жителям планировать покупки заранее, сравнивать цены и выбирать наиболее выгодные предложения, чтобы оптимизировать затраты и избежать непредсказуемых прибавок расходов на продукты.

Кроме того, в Одесской области возник дефицит продукции. Аналитики прогнозируют, что нехватка качественной капусты приведет к ощутимому удорожанию овоща.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: переселенцам начали выплачивать "седьмую" выплату, при каких условиях доступна.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: украинцам раздают выплаты, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кому из переселенцев доступно убежище.