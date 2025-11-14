В связи с активной фазой ремонта возникла необходимость ограничить движение транспорта во Львове.

Ограничение движения транспорта во Львове введено на нескольких улицах города из-за начавшихся на нескольких участках масштабных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Продолжаются масштабные ремонтные работы, направленные на обновление инфраструктуры и улучшение условий передвижения жителей города. С начала ноября на улице Архитекторской продолжаются подготовительные работы по обустройству новых тротуаров. Специалисты производят демонтаж старого покрытия, выравнивают основание и готовятся к замощению тротуаров современной плиткой.

В связи с активной фазой ремонта появилась необходимость временно ограничить движение транспорта. С 13 ноября и до конца месяца Архитекторская улица будет полностью закрыта для проезда автомобилей.

Параллельно с этим с 13 ноября начинаются ремонтные работы и на ул. Григоровича. Как сообщили в Галицкой районной администрации, дорожное покрытие здесь находится в крайне неудовлетворительном состоянии и запланировано его полное переасфальтирование. Кроме этого, специалисты осуществят выравнивание бордюров, что улучшит удобство передвижения.

Общественный транспорт на период ремонта по\Григорьевича также не будет курсировать. Заезд частного транспорта на улицу Дудаева будет осуществляться через ул. Стефаника и Томашевского.

Завершение ремонтов запланировано до 22 ноября, а пока на этом участке будет продолжаться ограничение движения транспорта во Львове. Выполнение всех работ возложено на подрядную организацию частного предприятия Рома.

По информации Львовского коммунального предприятия «Львовавтодор», на время проведения ремонта парковка на улице Григоровича временно не будет работать. После завершения обновления дорожного покрытия движение и парковка будут восстановлены в полном объеме.

