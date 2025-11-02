График отключения воды в неделю с 3 по 9 ноября в Днепре предусматривает неприятности для отдельных местных жителей.

График отключения воды на неделю с 3 по 9 ноября в Днепре касается частного сектора Амур-Нижнеднепровского района, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте КП «Днепропроводоканал» ДМР, график отключения воды на неделю с 3 по 9 ноября в Днепре актуален для абонентов, имеющих значительную задолженность за коммунальные услуги и не предпринявших мер по ее погашению.

График отключения воды на неделю с 3 по 9 ноября в Днепре предусматривает меры по ограничению водоснабжения на следующих улицах:

Береговая (долг 11 970,44 грн, 1 абонент), Прохладная (92 591,89 грн, 3 абонента), Подветренная (7 505,14 грн, 1 абонент), Лебединская (51 243,79 грн, 2 абонента), Таванская (188 155,3 572,15 грн, 1 абонент).

Шоссейный (17 681,48 грн, 1 абонент), Александра Потебни (87 548,05 грн, 3 абонента), Ольвийская (71 639,02 грн, 2 абонента), Промышленная (12 028,78 грн, 1 абонент), Раздельная (55 850,29 грн, 2 абоненти).

Сержа Лифара (11 179,77 грн, 1 абонент), Симиренко (25 050,45 грн, 2 абонента), Торговая (15 155,77 грн, 1 абонент), Фастовская (61 845,45 грн, 1 абонент), Федора Вовка (18 219,63 грн, 1 абонент).

Индустриальная (9 889,03 грн, 1 абонент), Евгения Вирового (23 764,06 грн, 1 абонент), Просвитская (10 803,84 грн, 1 абонент), Радистов (10 007,91 грн, 1 абонент), Ясельная (105 029, 1 абонент).

Общая сумма долга по адресам, попавшим в список отключения, составляет 920 731,77 грн. Во избежание ограничения поставок КП «Днепропроводоканал» советует погасить долг полностью или заключить договор реструктуризации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.