Графики отключения воды в ноябре в Харькове говорят об определенных неудобствах, к которым местным жителям следует подготовиться.

Графики отключения воды в ноябре в Харькове относятся к нескольким районам города, сообщает Politeka.

Коммунальные службы предупреждают жителей о планируемых ремонтных и профилактических работах, во время которых горячее водоснабжение будет временно прекращено.

Графики отключения воды в ноябре в Харькове охватывают разные участки, где будут проводить плановые работы на источниках теплоснабжения.

В частности, из-за отладки систем в период с 30.10 по 03.11 на котельных с ограничениями столкнутся жители таких адресов:

Бекетова 1, 3, 7, 10, 11, 12/15, 13, 15, 17, 19/17, Індустріальний 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17/34, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/31, 25, 27, 29, 31, Верстатобудівна 2, 8, 12, 14, 16, 16-А, 18, 20, 22.

Миру 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/4, 40/5, 42, 44, 46-А, 46, 46-Б, Архітектора Альошина 6, 7, 9, 11, Косарєва 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37.

Северина Потоцького 3, 8, 8-А, Біблика 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20/8, 21, 22/9, 23, 24, 25, 25-А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/10, 33, 35, 36, 37/8, 38, 40/10, 43, 47.

Кроме этого, в рамках тех же графиков отключения воды в ноябре в Харькове коммунальщики сообщили о ремонте бойлерной установки, из-за которого неудобства коснутся улиц Профессора Атамановского 7-А и Евгения Енина 10, 12, 14, 16. Эти ограничения также будут действовать с 33.10.

Еще один этап работ касается ремонта центрального теплового пункта. Неудобства с 30.10 до 07.11 коснутся следующих адресов:

Ювілейний 32-А, 32/186, 34-Г, 34, 34-Б, 34-В, 34-Д, 34-А, 36, 36-А, 38-В, 38-А, 38-Е, 38-Д, 38, 38-Б, 38-Г, 40, 40-Б, 40-А, 42, 42-Б, 42-А, 42-В, 44-А, 44, Гвардійців-Широнінців 1-Б, 5, 5-В, 5-А, 5-Б, 5-Г, 7, 9-Б, 9-А, 9, 11, 11-В, 11-А, 11-Б, 13, 15/46, Льва Ландау 156.

Также с 01.10 по 31.12 проходит долговременный ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения. Неудобства будут терпеть жители таких улиц:

Ужвій Наталії 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка 56, Метробудівників 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборності України 225, 271, 281.

