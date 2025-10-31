Украинцы в Полтавской области могут получить денежную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас Полтава" в Telegram.
Гранты будут доступны в случае присоединения к проекту SCALE, предусматривающему организацию обучающих сессий, призванных предоставить практические знания для развития собственного хозяйства.
Во время обучения участникам представится возможность зарегистрироваться на денежную помощь в Полтавской области в размере 16,5 тыс. грн для переработки собственной сельскохозяйственной продукции и доступа к рынкам сбыта.
К участию в обучении приглашаются жители Котелевской, Опишнянской, Глобинской и Полтавской общин. Участникам проекта будут доступны следующие темы обучающих сессий:
- мотивация по осуществлению с/х деятельности;
- планирование развития растениеводства;
- полный цикл выращивания;
- продуктивное животноводство;
- агробизнес и закон (налоги, земля, хозяйствование);
- финансовое планирование в агробизнесе;
- маркетинг и продажи для малого агробизнеса
Также необходимо удовлетворять всем условиям участия в проекте для права на грант. А именно:
- проживать и вести хозяйство в одной из вышеуказанных общин;
- наличие опыта в растениеводстве/животноводстве;
- доступ к земле (до 5 гектаров);
- фермерство как один из основных источников дохода;
- пройти обучение в одной из сессий;
- есть производственный план (заявка на грант);
- иметь категорию уязвимости.
К категориям уязвимости могут относиться следующие домохозяйства:
- многодетные семьи (от троих детей);
- семьи с лицами инвалидностью (I–II группа)/тяжелыми болезнями;
- домохозяйства, возглавляемые одинокими гражданами;
- семьи с беременными женщинами/детями до трех лет;
- домохозяйства, возглавляющие пожилые люди (60+);
- граждане предпенсионного возраста (50 лет) без дохода.
Проводить обучение в г. Полтава - шесть учебных сессий, и в г. Кременчуг - шесть учебных сессий. Стартует обучение в конце октября и продлится до начала декабря.
Для того чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету для предварительной регистрации в учебных сессиях.
