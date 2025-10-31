Необходимо удовлетворять всем условиям участия в проекте для права на денежную помощь в Полтавской области.

Украинцы в Полтавской области могут получить денежную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас Полтава" в Telegram.

Гранты будут доступны в случае присоединения к проекту SCALE, предусматривающему организацию обучающих сессий, призванных предоставить практические знания для развития собственного хозяйства.

Во время обучения участникам представится возможность зарегистрироваться на денежную помощь в Полтавской области в размере 16,5 тыс. грн для переработки собственной сельскохозяйственной продукции и доступа к рынкам сбыта.

К участию в обучении приглашаются жители Котелевской, Опишнянской, Глобинской и Полтавской общин. Участникам проекта будут доступны следующие темы обучающих сессий:

мотивация по осуществлению с/х деятельности;

планирование развития растениеводства;

полный цикл выращивания;

продуктивное животноводство;

агробизнес и закон (налоги, земля, хозяйствование);

финансовое планирование в агробизнесе;

маркетинг и продажи для малого агробизнеса

Также необходимо удовлетворять всем условиям участия в проекте для права на грант. А именно:

проживать и вести хозяйство в одной из вышеуказанных общин;

наличие опыта в растениеводстве/животноводстве;

доступ к земле (до 5 гектаров);

фермерство как один из основных источников дохода;

пройти обучение в одной из сессий;

есть производственный план (заявка на грант);

иметь категорию уязвимости.

К категориям уязвимости могут относиться следующие домохозяйства:

многодетные семьи (от троих детей);

семьи с лицами инвалидностью (I–II группа)/тяжелыми болезнями;

домохозяйства, возглавляемые одинокими гражданами;

семьи с беременными женщинами/детями до трех лет;

домохозяйства, возглавляющие пожилые люди (60+);

граждане предпенсионного возраста (50 лет) без дохода.

Проводить обучение в г. Полтава - шесть учебных сессий, и в г. Кременчуг - шесть учебных сессий. Стартует обучение в конце октября и продлится до начала декабря.

Для того чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету для предварительной регистрации в учебных сессиях.

