Украинцы в Полтавской области могут получить денежную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас Полтава" в Telegram.

Гранты будут доступны в случае присоединения к проекту SCALE, предусматривающему организацию обучающих сессий, призванных предоставить практические знания для развития собственного хозяйства.

Во время обучения участникам представится возможность зарегистрироваться на денежную помощь в Полтавской области в размере 16,5 тыс. грн для переработки собственной сельскохозяйственной продукции и доступа к рынкам сбыта.

К участию в обучении приглашаются жители Котелевской, Опишнянской, Глобинской и Полтавской общин. Участникам проекта будут доступны следующие темы обучающих сессий:

  • мотивация по осуществлению с/х деятельности;
  • планирование развития растениеводства;
  • полный цикл выращивания;
  • продуктивное животноводство;
  • агробизнес и закон (налоги, земля, хозяйствование);
  • финансовое планирование в агробизнесе;
  • маркетинг и продажи для малого агробизнеса

Также необходимо удовлетворять всем условиям участия в проекте для права на грант. А именно:

  • проживать и вести хозяйство в одной из вышеуказанных общин;
  • наличие опыта в растениеводстве/животноводстве;
  • доступ к земле (до 5 гектаров);
  • фермерство как один из основных источников дохода;
  • пройти обучение в одной из сессий;
  • есть производственный план (заявка на грант);
  • иметь категорию уязвимости.

К категориям уязвимости могут относиться следующие домохозяйства:

  • многодетные семьи (от троих детей);
  • семьи с лицами инвалидностью (I–II группа)/тяжелыми болезнями;
  • домохозяйства, возглавляемые одинокими гражданами;
  • семьи с беременными женщинами/детями до трех лет;
  • домохозяйства, возглавляющие пожилые люди (60+);
  • граждане предпенсионного возраста (50 лет) без дохода.

Проводить обучение в г. Полтава - шесть учебных сессий, и в г. Кременчуг - шесть учебных сессий. Стартует обучение в конце октября и продлится до начала декабря.

Для того чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету для предварительной регистрации в учебных сессиях.

