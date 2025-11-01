Первоочередно денежную помощь в Черниговской области оказывают малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам, женщинам, воспитывающим детей без поддержки.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области от международных организаций предоставляется гражданам, пострадавшим в результате войны, пишет Politeka.net.

Реализацией программы занимаются Министерство социальной политики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и Программа развития ООН при поддержке международных доноров.

Получить денежную помощь в Черниговской области могут следующие категории граждан:

внутренне перемещенные лица;

пенсионеры;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью;

жители прифронтовых или деоккупированных территорий;

лица, лишившиеся жилья.

Первоначально финансовую поддержку оказывают малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, женщинам, воспитывающим детей без поддержки, а также семьям, где есть дети с инвалидностью.

Другие организации, оказывающие денежную помощь украинцам в ноябре 2025 года:

ЮНИСЕФ;

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);

Всемирная продовольственная программа ООН;

Международный комитет Красного Креста;

Общество Красного Креста Украины;

Red Rose CDS Limited;

благотворительная организация «Человек в беде»;

Норвежский совет по делам беженцев (NRC);

ДЕЙСТВОВАЛИ;

Международный гандикап;

Каритас Украина.

Как получить денежную помощь в Черниговской области от международных организаций

Финансовая поддержка оказывается уязвимым категориям населения преимущественно на три месяца, иногда с возможностью продления до шести месяцев. Выплаты производятся на банковские счета или через отделения Укрпочты.

Чтобы зарегистрироваться для получения помощи, гражданам следует внимательно следить за объявлениями, публикуемыми благотворительными организациями на своих страницах в Facebook. Некоторые организации предоставляют ссылки на онлайн-формы для регистрации, другие принимают заявки только в автономном режиме, поэтому важно соблюдать инструкции, указанные в сообщениях.

Источник: Факты.

