Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает в себя восстановление жилья, уход, медицинскую поддержку и реабилитационные услуги.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на комплексное обеспечение пожилых граждан, сообщает Politeka.

Как отмечают в фонде « Каритас », инициатива создана для улучшения условий проживания почтенного возраста и семей, пострадавших из-за боевых действий, обеспечивая безопасность и базовый комфорт в жилье. Одним из главных направлений проекта является восстановление квартир и домов, которые получили повреждения во время войны. Помощь доступна владельцам домов с незначительными и средними повреждениями и включает в себя ремонт стен, потолков, дверей, окон, частично крыш и электросетей, что позволяет восстановить минимальные условия для проживания.

Важной частью программы является поддержка на дому. Специалисты фонда оказывают помощь одиноким и ослабленным людям, а также внутренне перемещенным гражданам, нуждающимся в ежедневном уходе. Специалисты консультируют родственников по правильному уходу, выполняют базовые медицинские процедуры — измеряют давление, контролируют уровень сахара, обрабатывают раны, профилактически работают с пролежнями, а при необходимости обеспечивают очные процедуры и средства реабилитации.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает в себя восстановление жилья, уход, медицинскую поддержку и реабилитационные услуги, что гарантирует безопасное и стабильное проживание пожилых людей в собственных домах. Кроме того, жители Харькова могут воспользоваться бесплатными продуктовыми наборами в рамках специальной программы.

К слову, в Харьковской области у переселенцев также есть возможность получить бесплатное жилье.

