Как сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер во время телемарафона "Единые новости", по состоянию на сегодняшний день выполнено примерно 83–85% необходимых подготовительных мероприятий. Все тепловые системы проходят проверку и тестирование, при необходимости оснащаются запасными деталями для обеспечения бесперебойной работы.

Руководитель области отметил, что при подготовке к новому отопительному сезону учитываются ошибки и трудности прошлых лет. Ранее во время зимних периодов обстрелы оставляли до ста тысяч абонентов без тепла, что затрагивало многие микрорайоны и создавало серьезные проблемы для населения. Этот опыт учитывается при обустройстве новых тепловых сетей и организации соответствующих служб.

В настоящее время идет проверка оборудования, тестирование его работы и подготовка дополнительных запасных элементов во избежание аварийных ситуаций и перебоев в подаче тепла. Местные власти подчеркивают, что обеспечение отопления является приоритетной задачей, а все работы выполняются согласно графику, что позволяет гарантировать комфорт и безопасность жителей региона.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области сопровождается комплексной подготовкой систем, тщательным тестированием техники и учетом предыдущих проблем, что позволяет обеспечить стабильную и своевременную поставку тепла для всех абонентов.

К слову, подобные новости по отоплению также сообщали и для Харьковской области.

