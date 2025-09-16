Жители Харьковской области могут получить бесплатные продукты , в том числе для пенсионеров, благодаря работе волонтеров и гуманитарных партнеров, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте общественной организации "Еда харьковчанам", программа бесплатных продуктов для пенсионеров в Харьковской области охватывает доставку продовольствия, воды и необходимых средств по адресам оказавшихся в затруднительном положении.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области распределяются через три основных центра фасовки, где волонтеры принимают гуманитарную помощь, фасуют ее и организуют доставку по районам.

Каждая заявка проверяется по телефону, затем обрабатывается системой логистики и передается курьеру. После этого курьер доставляет набор по возможности делая фото, чтобы сделать этот процесс максимально прозрачным.

Логистическая система позволяет эффективно развозить помощь из полтавского распределительного центра на опорные пункты Харькова, а затем адресно по всему городу.

Волонтерская команда насчитывает более 200 человек и ежедневно увеличивается. Благодаря этому еда становится более доступной даже для тех, кто временно не может покинуть дом или оказался в очень тяжелом финансовом положении.

Пакеты включают в себя продовольственные товары, детское питание, питьевую воду, медикаменты, средства гигиены и другие необходимые вещи. Это позволяет людям получить не только базу, но и прочувствовать поддержку в сложное время.

Все детали о предоставлении данной гуманитарной помощи смотрите на официальном сайте общественной организации. Там есть возможность стать донором или волонтером.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право