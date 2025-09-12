Новая система оплаты проезда в Ужгороде введена для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщает Politeka.

О деталях инициативы рассказал Ужгородский городской совет.

Согласно решению исполнительного комитета, школьники получают право пользоваться льготным тарифом, предусматривающим 50% скидки на поездки общественным транспортом в течение всего учебного года. Автоматизированная система учета, заработавшая с 1 июля 2025 г., контролирует правильность применения льгот. Чтобы воспользоваться скидкой, учащимся нужно иметь персональную пластиковую карту и проходить регистрацию через валидаторы при посадке.

Карточку можно оформить дистанционно через приложение CIVIL, доступное на Google Play и Apple Store, с подтверждением лица через "Дія". После проверки данных сотрудником школы родители получают уведомление о готовности карты, которую забирают в Центре обслуживания пассажиров на пл. Почтовой, 4. Первая выдача карты бесплатна.

Для тех, кто не может оформить ее онлайн, предусмотрена личная подача документов в центре в рабочие дни с 8:30 до 16:30. Необходимо подать заявление, согласие на обработку персональных данных, копию свидетельства о рождении или ID-карты ребенка, справку из учебного заведения о месте обучения (если отсутствует ID-карта с фото), а также документы родителей или законных представителей.

Запись на прием и консультации доступна по телефону +380753067839. Родителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах городского совета в соцсетях и на сайте. Внедрение новой системы оплаты проезда в Ужгороде обеспечивает удобство и контроль использования транспорта для школьников, делая передвижение по городу более комфортным.

Последние новости Украины:

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде: как теперь производят платежи жители

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде: как теперь производят платежи жители

Новый график поездов в Ужгороде: "Укрзализныця" сделала предупреждение, как изменилось расписание