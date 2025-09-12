Украинцы, которые из-за войны покинули свои дома, имеют шанс получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предусматривает квартирный учет, на который нужно стать в общине, в которую приехали переселенцы, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется согласно разным видам квартирного учета. Каждый из них предусматривает другие условия.

Первый вид касается тех, кто нуждается в крыше над головой для временного проживания. Переселенцы могут получить социальное помещение из коммунального фонда того общества, где они находятся в Единой базе данных внутренне перемещенных лиц.

Эта возможность доступна для всех, кто не имеет собственного жилища или владеет лишь небольшой долей, не соответствующей установленным нормам. В таких случаях бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется на год с возможностью продления.

Оплата касается только коммунальных услуг. В первую очередь жилище предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, пенсионерам и людям, чье жилище было разрушено войной или стало непригодным для проживания.

Второй вид учета – для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. В этом случае переселенцам выделяют помещения из государственного или общественного фонда без ограничения срока пользования.

В будущем такие квартиры можно приватизировать. Право на это имеют участники боевых действий, люди с инвалидностью из-за войны войны, а также семьи погибших военных и защитников. Кроме того, этот учет доступен для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки и достигших 16 лет.

Третий вариант – это социальный квартирный учет. Переселенцы могут воспользоваться крышей над головой по договору найма. Это могут быть квартиры или дома из социального жилищного фонда.

