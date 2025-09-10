Обычных украинцев всегда волнует вопрос повышения тарифов на электроэнергию в Кировоградской области, ведь это может стать новым ударом по кошельку.

Повышение тарифов на электроэнергию в Кировоградской области ожидается определенных категорий потребителей, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на электроэнергию в Кировоградской области будет касаться, прежде всего, компаний, получающих электричество от облэнерго с номинальным напряжением выше или ниже 27,5 кВ.

Для потребителей первого класса рост составит примерно 14%, а для второго – около 23%. Это решение было утверждено на заседании Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 26 августа 2025 года.

Причиной роста называют необходимость снизить долговую нагрузку на рынке и подготовить аварийные запасы на случай обстрелов.

В то же время, для населения ничего не меняется. Цена, утвержденная правительством еще с 1 июня 2024 года, остается фиксированной и составляет 4,32 грн за киловатт-час.

Стоимость не дифференцируется по объему потребления и будет действовать до конца октября 2025г. Эксперты отмечают, что повышение тарифов на электроэнергию для населения в настоящее время нецелесообразно.

Так что нововведения касаются таких облэнерго, как "Кировоградоблэнерго", где ожидают наибольший скачок расценок. Меньше изменения коснутся облэнерго в Черниговской, Львовской и Черкасской областях.

Это связано с тем, что разные регионы имеют разное напряжение и разные объемы потребления, а расценки рассчитывают с учетом этих особенностей.

Несмотря на то, что для населения стоимость электричества остается стабильной, нововведения все же означают, что предприятия и компании-операторы систем распределения вынуждены будут платить больше киловатт-часа.

Это позволит государству подготовить энергосистему к возможным аварийным ситуациям и обеспечить необходимые резервы тока.

