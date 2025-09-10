Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее благодаря новым вакансиям в разных компаниях, сообщает Politeka.

Список актуальных предложений можно найти на портале work.ua , где собраны объявления из разных сфер занятости.

Работодатели открыты к сотрудничеству с кандидатами постарше, предлагая официальное трудоустройство, гибкие графики и стабильный заработок. Компании отмечают уважение работников и создают комфортные условия для работы.

Фирма «Капитал Мебель» приглашает торгового представителя . Задания включают в себя продажу мебели, ведение переговоров, презентацию товаров, работу с клиентами, сопровождение заказов и сделок. Необходимы навыки коммуникации и опыт в сфере продаж. Предусмотрены служебные поездки по городу и регионам, компенсация расходов на горючее, официальное оформление и бонусы. Если у кандидата нет собственного автомобиля, работодатель предоставляет транспорт. Зарплата на испытательном этапе составляет от 30 000 гривен, в дальнейшем – 40–50 тысяч.

В сети магазинов напитков «ПивасовЪ» открыта вакансия грузчика . График – 6 рабочих дней с выходным в воскресенье. Оплата – 500 гривен в смену. Основные требования: ответственность и физическая выносливость. Рабочее место расположено на складе по Старо-Николаевской дороге.

Аптечная сеть "Экспресс-Мед" ищет фармацевтов для ночных смен. Для работы требуется профильное образование, опыт и коммуникабельность. Оплата – от 1000 гривен за дежурство, предусмотренные премии. Есть возможность работать по частичной занятости и подбирать удобный график. Место работы – улица Пастера, рядом с инфекционной больницей.

Итак, работа для пенсионеров в Одессе предлагает разные направления занятости: от продаж до склада или фармацевтической сферы. Это не только возможность получать стабильный доход, но способ оставаться активными, поддерживать социальные связи и реализовывать собственный опыт.

