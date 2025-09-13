Люди не видят субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области в платежках и начинают волноваться по поводу ее начисления.

Участились случаи, когда приходит подтверждение о назначении субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области, но в платежках или счетах денег нет, пишет Politeka.net.

В Министерстве социальной политики дали пояснения.

Чаще всего жилищные субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются в безналичной форме. Это означает, что выделенные государством средства не поступают непосредственно в руки получателя, а автоматически направляются на счета поставщиков коммунальных услуг.

В таком случае скидка должна быть отражена в квитанциях, получаемых гражданами. Однако на практике случаются ситуации, когда компании, предоставляющие услуги, не успевают своевременно обновить информацию, из-за чего люди не видят льгот в платежках и начинают беспокоиться о ее начислении.

Отдельной распространённой проблемой является неточность реквизитов. Если получатель сменил банк, открыл новый счет или закрыл старый, но вовремя не уведомил об этом уполномоченные органы, средства могут вернуться назад или вообще «зависнуть» в системе. В таких случаях люди часто обращаются с жалобами, ведь фактически субсидия предназначена, однако воспользоваться ею они не могут из-за банальной технической ошибки.

Задержки также возникают из-за обновлений в работе «Единой информационной базы субсидий». Особенно это ощутимо во время массовых перерасчетов, проводимых перед началом нового отопительного сезона. В настоящее время система проверяет миллионы заявлений, из-за чего иногда происходят временные сбои или задержки с отображением информации в квитанциях.

Бывают и такие случаи, когда субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области назначены, но не активированы. Чаще это случается тогда, когда у государственных органов нет подтверждения личности заявителя. Подобные ситуации характерны для людей, длительно пребывающих за границей или оказавшихся на временно оккупированных территориях и не имеющих возможности предоставить документы.

Для таких категорий граждан предусмотрены дополнительные варианты идентификации. В частности, они могут пройти подтверждение лица с помощью государственного приложения «Дія» или лично обратиться по возвращении на подконтрольную Украине территорию.

