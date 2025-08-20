Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 21 по 23 августа в Полтавской области.

Введен график отключения света с 21 по 23 августа в Полтавской области из-за масштабных ремонтных работ, заранее запланированных, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба Скороходовского поселкового совета.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 21 по 23 августа в Полтавской области. Ограничения будут введены уже 21 августа 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.

Не будет электричества в селе Кочубеевка по ул. Молодежная (б. 1 Г); Кочубеевка на улице Молодежная, 1а/2с; в пгт.Скороходово ул. Молодежная, 3ж.

Также из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме капитального ремонта) выключат электроснабжение в Искровке по следующим адресам:

Береговая (б. 14, 16, 20, 30, 32, 34, 36),

Богдана Хмельницкого (б. 4, 5, 7, 8, 11, 18, 20, 22, 30),

Гоголя (б. 1, 4, 6, 8, 12, 16),

Дружбы (б. 3, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 42, 44),

Жовтнева (б. 11, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39Б, 42, 44, 45, 46, 55 57, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 68а, 69, 71, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 82а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 107, 109, 111),

Котляревского (б. 1, 4, 5, 6, 12),

Крицкого (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 20, 21, 24, 29, 33, 37, 40, 49),

Л.Украинки (б. 3, 5, 8, 15, 19, 22),

Независимости (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 33, 47),

Победы (б. 1, 3, 8, 10, 11, 12, 14),

Рабочая (б. 11),

Садовая (б. 3, 4, 6, 9, 13, 14, 17, 25, 27, 35, 41),

Свободы (б. 6, 7, 9, 18),

Сечевых стрелков (б. 3, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 18),

Соборности (б. 5, 12, 27, 33, 38, 51, 66, 75),

Травнева (б. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 39, 43, 45, 47),

Центральная (б. 2, 4, 6, 8, 8А, 12, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 48, 58, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 80, 80 96),

Шевченко (б. 4, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20)

В пятницу, 22 числа, исполнение назначено с 8 до 16 часов. Так, не будет электроэнергии в пгт.Скороходово на улицах Стрилець (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), (б. 3 А, 6, 7, 10) 15, 16, 18), (б. 1, 2, 3).

В субботу, 23 числа, с 8:00 до 20:00 не будет электроэнергии в с. Андрюши на улицах - Заярская (б. 10, 12), пер. Кооперативный (б. 1, 2), Космонавтов (б. 1, 2, 3, 10, 48), Луговый (б. 4, 6, 8, 14), Мира (б. 2, 5, 7, 8, 9, 9 31, 31А, 70, 83), Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28), Садова (б. 1, 2, 4, 6 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

с.Красноселье на ул. Нова (б. 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18), Перемогы (б. 11, 12, 15, 26, 28, 32), Сонячна (б. 3, 4, 6, 8, 9, 12), Шевченка (б. 4).

Причины отключений – выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Жителям рекомендуют заранее подготовиться к отключению света с 21 по 23 августа в Полтавской области.

