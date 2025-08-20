Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области повлияет на кошельки обычных украинцев.

Жители региона получили официальное сообщение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области , что касается нескольких направлений, сообщает Politeka.

О повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области объявило КП "Юриевские ЖКУ" Юрьевского поселкового совета Павлоградского района.

Ведомство действует в соответствии с требованиями правительственных постановлений и Закона Украины "О ЖКУ". Изменения касаются централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения и управления бытовыми отходами.

Причинами такого решения есть несколько факторов. Это рост стоимости энергоносителей, рост цен на материалы и реагенты, а также необходимость корректировки производственных затрат в соответствии с фактическими объемами предоставления ЖКУ.

Так, для населения централизованное водоснабжение вырастет с 53,06 гривны за кубометр до 69,38, что равняется 30,76%. Централизованный водоотвод для этой же категории потребителей обойдется в 187,53 вместо 164,77, что означает увеличение на 13,81%.

Для бюджетных организаций стоимость изменяется в подобных пропорциях, а для других потребителей стоимость поставок достигнет 75,99 гривны за кубометр при действующих 58,14.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснется и управления бытовыми отходами. Для населения стоимость сбора и вывоза мусора транспортом предприятия поднимется с 35 грн на человека в месяц до 67,86.

Прием и размещение мусора на полигоне также изменится и составит 174,93 грн. вместо 65,82 грн. Для других категорий рост тоже будет значительным, в частности, стоимость размещения отходов увеличится с 72,42 до 192,42.

Руководство предприятия отмечает, что расчеты произведены на основе экономически обоснованных затрат с учетом плановых показателей деятельности. Именно на этой базе сформированы предложенные цифры.

