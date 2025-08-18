График отключения воды в Днепре с 18 по 22 августа создаст определенные неудобства для части местных жителей.

График отключения воды в Днепре с 18 по 22 августа коснется жителей Самарского района, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте поставщика, в этот период КП «Днепропроводоканал» ДМР будет осуществлять плановое прекращение водоснабжения для абонентов со значительными долгами.

Поэтому график отключения воды в Днепре с 18 по 22 августа означает, что группа прекращения услуг будет работать в многоквартирных домах, где сумма задолженности составляет более 1 711 тысяч гривен.

График отключения воды в Днепре с 18 по 22 августа охватывает жителей на улицах Добробатов, Кирилла Синельникова и Семафорна. В целом, плановые ограничения коснутся нескольких десятков абонентов, а суммы долгов колеблются от десятков до сотен тысяч гривен в каждом доме.

КП «Днепропроводоканал» ДМР напоминает, что все действия по прекращению проводятся в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 1405 от 29 декабря 2023 года. Ограничения касаются только потребителей, которые долго не платят счета, накопили значительную задолженность и игнорируют предупреждения от предприятия.

Своевременная оплата является гарантией бесперебойной подачи ЖКУ и позволяет избежать неприятных ситуаций в быту. Работники предприятия заблаговременно сообщают абонентам о неудобствах, чтобы каждый имел время погасить долг или договориться о его реструктуризации.

Если должник не принимает никаких мер, используются крайние меры, и водоснабжение совсем прекращают. Если полностью погасить долг сразу невозможно, можно оформить договор реструктуризации и уплачивать сумму по частям.

Это можно сделать в центрах абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или в районных абонентных службах. Актуальные контакты и рассписание работы можно найти на официальном сайте КП «Днепропроводоканал».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.