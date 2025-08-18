Жители Днепропетровской области должны знать о повышении тарифов на коммунальные услуги, ведь это отразится на кошельках.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже на этапе утверждения, сообщает Politeka.

КП "Юриевские ЖКУ" проинформировало местных жителей о намерении пересмотреть цены на водоснабжение, водоотвод и управление бытовыми отходами. Новые расценки вступят в силу после согласования и публичного обсуждения.

Согласно официальному сообщению, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено несколькими ключевыми факторами. Рост стоимости энергоносителей и материалов заставляет предприятие актуализировать производственные затраты.

Кроме того, изменения расценок учитывают фактические объемы предоставления ЖКУ и экономически обоснованные расходы предприятия. Цены на централизованное водоснабжение для населения вырастут с 53,06 гривны за кубометр до 69,38, а водоотвод поднимется со 164,77 до 187,53 гривны за кубометр.

Не менее ощутимы будут изменения в стоимости управления бытовыми отходами. Для населения сбор и вывоз мусора вырастет почти вдвое, с 35 грн на человека до 67,86, а прием и размещение мусора на полигоне поднимется до 174,93 грн за кубометр. Для бюджетных организаций и других потребителей рост также ощутим.

Экономические аналитики подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области не шаг для обогащения на обычных украинцах. Это скорее вынужденный шаг для того, чтобы предприятия, предоставляющие ЖКУ, не перестали работать.

Так что жителям региона придется привыкать к большим цифрам в платежках. Это не очень приятная новость для многих на фоне сложной экономической ситуации в стране.

