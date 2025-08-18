В период масштабных работ в Одессе будет полностью перекрыто движение транспорта.

В Одессе перекрывают движение транспорта из-за масштабных работ, запланированных в городе заранее, поэтому следует знать об ограничениях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба городских властей.

В связи с плановым проведением капитального ремонта третьей очереди транспортной эстакады Одесского морского торгового порта сообщается о временных изменениях. Именно из-за работ в Одессе перекроют движение транспорта.

Они продлятся с 18 августа по 01 сентября 2025 года. В этот период будет полностью перекрыто движение транспорта по переулку Газовому на участке в пределах улицы Приморской.

Такое ограничение связано с проведением масштабного ремонта эстакады, включающего восстановление дорожного покрытия, усиление конструкций и другие работы, необходимые для обеспечения безопасности и длительной эксплуатации объекта.

Водителей и жителей района призывают заранее планировать маршруты с учетом временного перекрытия, пользоваться объездными путями и соблюдать установленные дорожные знаки и сигналы регуляторов во время проведения ремонтных работ.

Коммунальные службы обещают завершить все в срок и возобновить полноценное движение транспорта после 01 сентября 2025 года.

Кроме этого, в конце августа из Одессы в Киев и обратно курсировать дополнительный поезд. В "Укрзализныце" анонсировали запуск дополнительного поезда №265/266. Он будет отправляться из столицы 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 8:40 и прибывать в 18:08.

Из Одессы, в свою очередь, поезд будет отправляться в те же дни в 11:27 и прибывать в столицу в 20:20. Отмечается, что в поезде есть купейные вагоны с местами для сидения.

