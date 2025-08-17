Местные жители должны знать о графике отключения воды на неделю с 18 по 24 августа в Харькове, чтобы подготовиться к неудобствам.

График отключения горячей воды на неделю с 18 по 24 августа в Харькове уже был опубликован, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте портала 1562, график отключения воды на неделю с 18 по 24 августа в Харькове предусматривает, что в этот период будет проходить ряд технических работ, требующих полного прекращения горячего водоснабжения в определенных районах города.

График отключения воды в неделю с 18 по 24 августа в Харькове охватывает сразу несколько участков и создает неудобства для местных жителей до 20.08 и 21.08.

Первый блок ремонтов заденет бульвар Ивана Каркача 1, 3, Электровозная 3, 3-А, 4, 5-А, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 17-А, 19, 21, Мохнацкая 73, 75-А, 7 85, 87, Мира 92/1, 94, 96, 98, 100, 102-А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, проезд Плиточный 1, Плитковая, 1, 2, 3/10, 4/3, 5, 17-А, 17, 19-А, 19, 21/25.

А также в список вошли: Шарикова 27, 29, 31, 33, 34, 35/18, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-А, 45-А, 45, 45, 4 52, 53, 54, переулок Ивана Каркача 19, 21, 23, 25, 26/12, 27, 28, 32, 32-А. Работы там стартовали 14.08 и должны завершиться 21.08 в 12:00 .

Второй блок ограничений охватывает переулок Грабовского, Рымарскую, переулок Людмилы Гурченко, переулок Кравцова, Квитки-Основьяненко и Клочковскую. Для жителей этих домов пришлось испытывать неудобства с 7.08 , а завершение ремонтных мероприятий запланировано на 20.08 в 20.00.

Третий большой блок ремонтов включает переулок Двадцать Третьего Августа, Отакара Яроша, Очаковская, Деревянко, Старицкого, Профессорская, Клочковская, Двадцать Третьего Августа, Станислава Парталы, пер.Мозаичный, Часовых Неба, Гаспринского, Генриха Алтуняна, Александра Олеся. Начало работ в этом районе состоялось 5.08 , а завершение также намечено на 20.08 в 20.00.

