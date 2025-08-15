Дефіцит продуктів у Харківській області позначився на вартості сезонних овочів по всій країні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає УНН з посиланням на аналітиків EastFruit.

Зокрема, ціни на огірки почали стрімко зростати, сягнувши 30–50 грн за кілограм. Це приблизно на 13% вище, ніж було зафіксовано тиждень тому. Основною причиною стала значна нестача товару, що виникла через масові зачистки у тепличних комбінатах перед підготовкою до нового етапу посівної.

За інформацією аналітиків EastFruit, ситуація ускладнилася і через погодні чинники — з літніх теплиць поставки скоротилися, а збирання врожаю сповільнилося. Через це сформувалася обмежена пропозиція на ринку, що й призвело до підвищення вартості тепличної продукції.

Станом на 20 червня, за даними УНН, середня ціна становить від 30 до 50 гривень за кілограм, або $0,72–1,20. Таке підняття цін стало помітним, незважаючи на те, що в порівнянні з аналогічним періодом торік, теперішня середня вартість овоча на 16% нижча. Проте фахівці попереджають: надалі зростання вартості може суттєво вплинути на збут — покупці не готові платити більше навіть за дефіцитну продукцію.

Дефіцит продуктів у Харківській області та зменшення обсягів надходжень овочів із локальних господарств формують нестабільну динаміку цін, яку нині спостерігають по всій території України.

До слова, на Харківщині також можна отримати продукти безкоштовно.

З ініціативи ASB Ukraine надається екстрена допомога мешканцям прифронтових населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій. Програма реалізується за фінансування Aktion Deutschland Hilft у партнерстві з Eleos-Ukraine. Його мета — забезпечення базових потреб громадян, які перебувають у складних обставинах.

