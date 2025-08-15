Дефицит продуктов в Харьковской области и уменьшение объема поступлений овощей из локальных хозяйств формируют нестабильную динамику цен.

Дефицит продуктов в Харьковской области сказался на стоимости сезонных овощей по всей стране, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет со ссылкой на аналитиков EastFruit.

В частности, цены на огурцы начали стремительно расти, достигнув 30–50 грн за килограмм. Это приблизительно на 13% выше, чем было зафиксировано неделю назад.

По информации аналитиков EastFruit, ситуация усложнилась и из-за погодных факторов — с летних теплиц поставки сократились, а уборка урожая замедлилась. Поэтому сформировалось ограниченное предложение на рынке, что и привело к повышению стоимости тепличной продукции.

По состоянию на 20 июня, по данным УНН, средняя цена составляет от 30 до 50 гривен за килограмм или $0,72–1,20. Такое повышение цен стало заметным, несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, нынешняя средняя стоимость овоща на 16% ниже. Однако специалисты предупреждают: в дальнейшем рост стоимости может оказать существенное влияние на сбыт — покупатели не готовы платить больше даже за дефицитную продукцию.

Дефицит продуктов в Харьковской области и уменьшение объемов поступлений овощей из локальных хозяйств формируют нестабильную динамику цен, наблюдаемую сейчас по всей территории Украины.

К слову, в Харьковской области также можно получить продукты бесплатно.

По инициативе ASB Ukraine оказывается экстренная помощь жителям прифронтовых населенных пунктов, пострадавших в результате боевых действий. Программа реализуется посредством финансирования Aktion Deutschland Hilft в партнерстве с Eleos-Ukraine. Его цель – обеспечение базовых потребностей граждан, находящихся в сложных обстоятельствах.

