Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется в рамках социального проекта RISE, реализуемого религиозной миссией «Каритас-Спес», сообщает Politeka.

Так говорится в сообщении организаторов в соцсети Фейсбук.

Инициатива направлена на поддержку граждан, оказавшихся в критических жизненных обстоятельствах из-за войны, в частности, семей внутренне перемещенных лиц, ныне проживающих в Одесской и Николаевской областях.

Проект направлен на поддержку переселенцев, которые потеряли жилье, работу или другие источники дохода и не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности. Размер выплаты определяется индивидуально в зависимости от обстоятельств конкретной семьи и уровня уязвимости.

Для получения помощи необходимо пройти предварительную регистрацию и обратиться в один из центров проекта. В Одесской области прием проходит по адресу: улица Малая Арнаутская, 88.

Помимо основной денежной помощи для пенсионеров в Одессе, «Каритас-Спес» реализует программу экстренной поддержки. Она предназначена для двух категорий: переселенцев, прибывших в течение последних тридцати дней с оккупированных или прифронтовых территорий, и лиц, проживающих в зоне до тридцати километров от линии фронта.

В рамках этой программы домохозяйство может получить одноразовую сумму, покрывающую потребности на три месяца, из расчета 3600 гривен на каждого члена семьи ежемесячно. Максимальная поддержка предоставляется четырем лицам, что составляет до 43 000 гривен.

Важно, что претенденты не должны были получать денежную помощь от других гуманитарных фондов за последние три месяца и раньше участвовать в программах «Каритас-Спес Одесса». Заявку можно подать через специальный телеграмм-бот, но регистрацию открывают только при наличии финансирования, поэтому рекомендуется следить за официальными объявлениями организации.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: с каких пор местные жители платят рекордно много.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь в Одессе: кто имеет право и как получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: нехватка важного товара повлияет на украинцев.