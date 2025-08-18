Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі надається в межах соціального проєкту RISE, який реалізує релігійна місія «Карітас-Спес», повідомляє Politeka.

Так зазначено у повідомленні організаторів у соцмережі Фейсбук.

Ініціатива спрямована на підтримку громадян, які опинилися у критичних життєвих обставинах через війну, зокрема родин внутрішньо переміщених осіб, що нині проживають в Одеській та Миколаївській областях.

Проєкт націлений на підтримку переселенців, які втратили житло, роботу або інші джерела доходу та не можуть самостійно забезпечити базові потреби. Розмір виплати визначається індивідуально залежно від обставин конкретної родини та рівня вразливості.

Для отримання допомоги необхідно пройти попередню реєстрацію та звернутися до одного з центрів проєкту. В Одеській області прийом відбувається за адресою: вулиця Мала Арнаутська, 88.

Окрім основної грошової допомоги для пенсіонерів в Одесі, «Карітас-Спес» реалізує програму екстреної підтримки. Вона призначена для двох категорій: переселенців, які протягом останніх тридцяти днів прибули з окупованих або прифронтових територій, та осіб, що проживають у зоні до тридцяти кілометрів від лінії фронту.

У межах цієї програми домогосподарство може отримати одноразову суму, що покриває потреби на три місяці, з розрахунку 3 600 гривень на кожного члена сім’ї щомісячно. Максимально підтримка надається чотирьом особам, що становить до 43 000 гривень.

Важливо, що претенденти не повинні були отримувати грошову допомогу від інших гуманітарних фондів протягом останніх трьох місяців і раніше брати участь у програмах «Карітас-Спес Одеса». Заявку можна подати через спеціальний телеграм-бот, але реєстрацію відкривають лише за наявності фінансування, тож рекомендується стежити за офіційними оголошеннями організації.

