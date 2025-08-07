Местным жителям следует знать о введении ограничений движения в Киеве, поэтому рассказываем, что об этом известно.

Ограничения движения в Киеве коснутся улиц Остафии Дашкевича и Столичного шоссе, сообщает Politeka.

Как сообщает прессслужба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на "Киевавтодор", эти мероприятия направлены на проведение ремонта дорожного покрытия, и продлятся до конца августа.

В рамках введенных изменений проезд транспорта на улице Остафия Дашкевича от Князя Романа Мстиславича до Черных Запорожцев будет перекрыт ежедневно с 4 по 8 августа с 8:00 до 20:00. Причина этих изменений заключается в работах по ремонту нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, выполняемых КП ШЭУ Днепровского района.

Именно поэтому водителям следует заранее планировать свои маршруты во избежание лишних неудобств. Кроме того, ограничение движения в Киеве будет действовать на Столичном шоссе. Там дорожники ремонтируют две правые полосы на отрезке от автозаправки "Socar" до переулка Вито-Литовского в направлении центра города.

Эти работы запланированы на весь август, вплоть до 31 числа. Городские власти призывают местных жителей с пониманием отнестись к изменениям и учитывать их при планировании поездок.

Кроме того, в Киеве с 6 августа действует ограничение движения и на Евгения Маланюка в Днепровском районе. Причина в том, что здесь происходит ремонт тротуара и проезжей части на участке от Дениса Рачинского до Центральной Садовой. В этой связи водителей просят учитывать дополнительные неудобства и возможные задержки.

Подрядчики извиняются за временные неудобства, но отмечают, что работы необходимы для улучшения состояния дорожного покрытия и комфорта жителей. Завершение этих мер планируется на 20 августа.

Последние новости Украины:

