Подорожание овощей в Днепропетровской области подтверждается как по среднемесячным показателям, так и по ежедневной динамике.

Согласно актуальным данным, подорожание овощей в Днепропетровской области наблюдается в августе 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, по информации из портала Минфин , средняя цена на огурцы по состоянию на 7 августа составляет 44,99 грн за килограмм. В сети Novus цена на овощ совпадает с общей средней стоимостью. В июле текущего года среднемесячная стоимость в этом же магазине была равна 42,87.

В течение предыдущих недель фиксировалось постепенное повышение – с 39,99 гривен 7 июля до 44,99 в начале августа. Таким образом, с 07.07 по 07.08 произошел рост на 5,00 грн.

Что касается чеснока, то на 7 августа средняя его цена достигла 181,40 гривен за кило. В Megamarket он стоит 233,80, а в Novus – 129,00. В прошлом месяце стоимость у Novus составляла 122,50, у Auchan – 130,39, у Metro – 135,10, у Megamarket – 189,07. Средняя стоимость за июль – 144,26. В последние недели зафиксирован системный рост — со 138,95 грн 7 июля до 181,40 грн 7 августа, то есть на 42,45.

В магазинах сети «Сільпо» на сегодняшний день цены на продукты указаны в расчете за 100 граммов: огурец «Эстафета» — 7,00 гривен, чеснок — 15,90.

Ввиду такой ситуации местным жителям рекомендуют тщательно планировать семейный бюджет, а также присматриваться к более выгодным позициям. Следует обратить внимание на альтернативы, которые могут быть дешевле, но не менее вкусны.

