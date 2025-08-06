У Кривому Розі відкривається новий етап грошової допомоги для людей, які постраждали внаслідок війни.

Грошова допомога у Кривому Розі доступна для тих, хто відповідає визначеним критеріям, і процес реєстрації вже стартував, повідомляє Politeka.

Як інформують у Telagram-каналі про підтримку від УВКБ ООН у партнерстві з БФ “Право на захист” в Дніпропетровській області, грошова допомога в Еривому Розі доступна після реєстрації

Ця можливість з'явилася з 28 липня 2025 року. Прийом заявок відбувається на вулиці Володимира Бизова 5. Там, за участі благодійного фонду “Право на захист”, який є партнером УВКБ ООН, мешканцям міста допомагатимуть пройти всі етапи реєстрації.

Запис можливий лише при особистій присутності, телефоном це зробити не вийде. Грошова допомога в Кривому розі передбачає живу чергу, тому краще заздалегідь ознайомитися з умовами програми. Усі деталі розміщено в закріплених повідомленнях телеграм-каналу, присвяченого підтримці.

Під час консультації необхідно чітко назвати всіх, кого ви хочете зареєструвати. З собою обов’язково мати ІПН, паспорти на кожного з заявлених членів родини та документи, що підтверджують родинні зв’язки. Якщо подаєтеся як внутрішньо переміщена особа, важливо мати підтвердження статусу ВПО за останні шість місяців.

Робочий графік пункту: з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 16:00. Актуальні оновлення та розклад завжди доступні у телеграм-каналі. Дана ініціатива направлена на вразливі категорії населення.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які переїхали не раніше ніж шість місяців тому, а також ті, хто повернувся в Україну або до рідного міста після вимушеної евакуації. Проте лише за умови, що заявник відповідає всім умовам програми.

Виплати здійснюються з урахуванням споживчого мінімуму. Розмір допомоги становить 3600 гривень на особу в місяць. Програма покриває три місяці, тож загальна сума на одну людину дорівнює 10800 гривень.

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