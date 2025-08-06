В Кривом Роге открывается новый этап денежной помощи для людей, пострадавших в результате войны.

Денежная помощь в Кривом Роге доступна тем, кто отвечает определенным критериям, и процесс регистрации уже стартовал, сообщает Politeka.

Как информируют в Telagram-канале о поддержке от УВКБ ООН в партнерстве с БФ "Право на защиту" в Днепропетровской области, денежная помощь в Кривом Роге доступна после регистрации

Эта возможность появилась с 28 июля 2025г. Прием заявок проходит на улице Владимира Бызова 5. Там, при участии благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН, жителям города будут помогать пройти все этапы регистрации.

Запись возможна только при личном присутствии, по телефону это сделать не получится. Денежная помощь в Кривом Роге предполагает живую очередь, поэтому лучше заранее ознакомиться с условиями программы. Все детали размещены в закрепленных сообщениях телеграмм канала, посвященного поддержке.

Во время консультации нужно четко назвать всех, кого вы хотите зарегистрировать. С собой обязательно иметь ИНН, паспорта на каждого из заявленных членов семьи и документы, подтверждающие родственные связи. Если вы подаете как внутренне перемещенное лицо, важно иметь подтверждение статуса ВПЛ за последние шесть месяцев.

Рабочий график пункта: с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00. Актуальные обновления и расписание всегда доступны в телеграмм-канале. Данная инициатива направлена на уязвимые категории населения.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, которые переехали не раньше шести месяцев назад, а также те, кто вернулся в Украину или в родной город после вынужденной эвакуации. Однако только при условии, что заявитель отвечает всем условиям программы.

Выплаты производятся с учетом потребительского минимума. Размер пособия составляет 3600 гривен на человека в месяц. Программа покрывает три месяца, так что общая сумма на одного человека равна 10800 гривен.

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