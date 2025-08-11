Новая система оплаты проезда в Кропивницком стала предметом общественного обсуждения, состоявшегося 31 июля, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба городского совета.

Инициатором создания регуляторного акта выступило управление транспорта и связи, возглавляемое Виктором Житником. Он подробно рассказал о ключевых моментах введения безналичного расчета за пользование гортранспортом.

По словам начальника управления, введение новации призвано повысить комфорт пассажиров, улучшить контроль за перевозками и финансовыми операциями, а также обеспечить строгое соблюдение правил использования транспорта. В дальнейшем новая система должна способствовать росту безопасности на дорогах и более точному учету пассажиропотока.

Выбор компании, которая будет реализовать и обслуживать систему, будет проходить на конкурсной основе. Ориентировочный бюджет проекта – до 20 миллионов гривен. Первый этап применения предполагает, что кондукторы будут оставаться в салонах, чтобы помочь жителям адаптироваться к новым условиям.

Планируется установка валидаторов для безналичных расчетов в коммунальном транспорте и маршрутках. Это приведет к необходимости пересмотра тарифов. В то же время предусмотрено начисление компенсаций перевозчикам из городского бюджета на основе фактических данных по льготникам.

Предлагаемые тарифные пакеты охватывают разные форматы оплаты: срочные (неделя, месяц, год), количество поездок, пополнение кошелька, льготы с лимитом, а также разовые билеты с возможностью пересадок.

В ходе дискуссии участники выразили обеспокоенность по поводу внедрения изменений в период военного положения, в частности из-за ограничения безвозмездного проезда для льготных категорий. Все предложения были зафиксированы в протоколе дальнейшего рассмотрения исполнительным комитетом.

В настоящее время новая система оплаты проезда в Кропивницком находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 11 августа. Замечания можно посылать в письменном виде или по электронной почте в адрес управления транспорта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: где предлагают убежище и не только.

Також Politeka написала, Подорожание хлеба в Днепре: к какому скачку цен готовиться покупателям.

Как сообщала Politeka, Работа для переселенцев в Запорожье: какие вакансии и зарплату предлагают для ВПО.