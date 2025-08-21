Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить через ваучеры (сертификаты), которые используются для приобретения товаров, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на странице фонда «Шаг с Надеждой» в Фейсбуке.

Благотворительный фонд «Шаг с Надеждой» запустил новую гуманитарную инициативу, целью которой является поддержка пожилых людей и других уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны. В рамках этого проекта жители Днепропетровской области могут получить продовольственные ваучеры на сумму 440 гривен.

Эти ваучеры можно использовать в магазинах АТБ. Такой формат помощи позволяет человеку самостоятельно выбирать необходимые продукты, учитывая собственные потребности, привычки и диетические ограничения. Принцип свободного выбора поддерживает не только практическую, но и достойную — она сохраняет уважение к автономии каждого получателя.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области реализуются с поддержкой международных партнеров: Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank, а также сети супермаркетов АТБ. Именно благодаря их участию стала возможной адресная помощь тем, кто сейчас больше всего в этом нуждается.

Чтобы воспользоваться возможностью получить ваучер, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию через чат-бот в мессенджере Telegram. Зарегистрироваться очень просто – нужно перейти по ссылке, найти чат-бот и следовать инструкциям. Все действия занимают всего несколько минут.

В случае возникновения проблем или вопросов о программе бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрена горячая линия поддержки. Звонки принимаются с понедельника по четверг, с 13:00 до 18:00. Телефон для обращений: - ноль шестьдесят три триста тридцать шесть пятьдесят восемь двадцать девять.

Фонд «Шаг с Надеждой» — это реальный шаг к поддержке нуждающихся людей и еще один пример того, как объединение усилий общественных и международных организаций помогает преодолевать вызовы нашего времени.

