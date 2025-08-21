Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізуються за підтримки міжнародних партнерів.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати через ваучери (сертифікати), які використовуються на придбання товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли на сторінці фонду «Крок з Надією» в Фейсбук.

Благодійний фонд «Крок з Надією» запустив нову гуманітарну ініціативу, метою якої є підтримка людей похилого віку та інших вразливих категорій населення, які постраждали внаслідок війни. У межах цього проєкту жителі Дніпропетровської області можуть отримати продуктові ваучери на суму 440 гривень.

Ці ваучери можна використати в магазинах торговельної мережі АТБ. Такий формат допомоги дає людині змогу самостійно обирати необхідні продукти, зважаючи на власні потреби, звички й дієтичні обмеження. Принцип вільного вибору робить підтримку не лише практичною, а й гідною — вона зберігає повагу до автономії кожного отримувача.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізуються за підтримки міжнародних партнерів: Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank, а також мережі супермаркетів АТБ. Саме завдяки їхній участі стала можливою адресна допомога тим, хто зараз найбільше цього потребує.

Щоб скористатися можливістю отримати ваучер, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію через чат-бот у месенджері Telegram. Зареєструватися дуже просто — потрібно перейти за посиланням, знайти чат-бот і слідувати інструкціям. Усі дії займають лише кілька хвилин.

У разі виникнення труднощів або запитань про програму безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена гаряча лінія підтримки. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер, з 13:00 до 18:00. Телефон для звернень: — нуль шістдесят три триста тридцять шість п’ятдесят вісім двадцять дев’ять.

Фонд «Крок з Надією» — це реальний крок до підтримки людей, які цього потребують, і ще один приклад того, як об’єднання зусиль громадських і міжнародних організацій допомагає долати виклики нашого часу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня: названо розмір допомоги, яку нададуть українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня: українцям виплатять надбавки, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області: вартість зросте з 1 серпня, але не для всіх.