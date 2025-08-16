Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области не коснется всех потребителей, сообщает Politeka.

В большинстве населенных пунктов региона будут действовать действующие тарифы, однако жители Высочанского общества уже с апреля вынуждены платить по новым ценам.

Для жителей этой территории установлена обновленная стоимость водоснабжения и канализационных услуг. Теперь один кубометр стоит 52 гривны, а водоотвод – 38,56. По сравнению с тарифами в областном центре эти показатели значительно выше.

Причинами повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стали рост расходов на электроэнергию, износ сетей, а также необходимость обеспечения должного уровня оплаты труда работникам предприятий. В ответ на удорожание представители общины призывают жителей обращаться за субсидиями, чтобы избежать чрезмерной финансовой нагрузки.

Большинство харьковчан продолжают платить по предварительным расценкам. По решению регулятора, стоимость одного куба водоснабжения для города составляет 16,032, а водоотвод – 8,484.

Горячее водоснабжение осталось в пределах 80,62–93,22 в зависимости от предоставления услуг и наличия сушилки. Газовые показатели также стабильны – стоимость куба варьируется от 7,96 до 7,99. Если отсутствует счетчик, платеж на одного человека составляет около 26,11–26,21 грн.

К слову, в Харьковской области также дорожает бензин.

Причиной стала мелководность Дуная, что ограничило судоходство и снабжение. Поэтому на некоторое время некоторые виды горючего выросли в цене примерно на 3 гривны, а автогаз прибавил в среднем 1.5 гривны.

