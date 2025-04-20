Цены на квартиры во Львове бьют рекорды, и рынок жилья в городе переживает стремительный рост, сообщает Politeka.

В 2025 году покупка жилья стала значительно дороже по сравнению с предыдущими годами, поскольку спрос на недвижимость сильно превышает предложение. Стоимость на первичном и вторичном рынке выросла на 40-50% за последние три года, что отражает общую тенденцию повышения цен по всему городу.

По данным экспертов КН "РИЭЛ", если еще в 2021 году квадратный метр в новостройке стоил 30 000–40 000 грн, то в 2025 году расценки стартуют от 50 000 грн/кв. м, вырастая в центре города до 75 000 грн. Высокая стоимость хранится в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой. В разных районах города цены на новостройки выглядят так: в центре – от 65 000 грн/кв. м, в Шевченковском районе – от 55 000, в Сыхове и Лычаковском – от 50 000, а в пригороде – от 40 000.

Основными факторами, вызывающими повышение расценок, является массовая миграция из-за военных событий, роста затрат на строительные материалы и рабочую силу, а также большой спрос, что повышает стоимость за квадратный метр. Львов становится все более привлекательным для инвесторов благодаря развитию бизнеса и новым жилым комплексам, расположенным рядом с бизнес-центрами.

Прогнозируют, что в 2025-2026 годах цены на квартиры во Львове продолжат расти, и ситуация на рынке жилья вряд ли вернется к уровню 2021 года.

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