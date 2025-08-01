Ограничение движения в Днепре на указанном участке будет продолжаться только в период выполнения работ.

Ограничения движения в Днепре будут применены из-за раскопочных работ на улице Вернадского, сообщает Politeka.

С 1 августа начнутся масштабные работы на канализационном коллекторе в центре города. В этой связи вводится ограничение движения в Днепре, о чем сообщило КП " Днепроводоканал ".

В Соборном районе, по улице Владимира Вернадского, специалисты проведут аварийное вмешательство. Причина – необходимость ремонта коллектора из керамической трубы диаметром 150 мм. Работы предполагают копание на глубину более пяти метров. Начало – пятница, 1 августа.

В этот день автотранспорт сможет проезжать частично, однако уже с 9.00 2 августа до 20.00 3 августа движение будет полностью перекрыто в районе домов №18-20 на улице Вернадского.

КП "Днепропроводоканал" просит граждан заранее планировать маршруты с учетом ограничений. Коммунальщики обращаются к жителям и водителям с просьбой отнестись с пониманием к временным изменениям и благодарят за терпение.

Ограничение движения в Днепре на указанном участке будет продолжаться только в период выполнения работ.

Ранее также сообщалось о новой системе оплаты проезда в Днепре.

Инновационная модель работает на базе цифрового сервиса "єДніпро". По словам заместителя руководителя КП «Днепровский электротранспорт» Владимира Сусленкова, еще с 2017 года город приступил к внедрению безналичных расчетов. Тогда система использовала QR-коды, но охват был ограничен — примерно 20% от общего объема выручки.

В областном центре обслуживания пассажиров полностью перешло в новый формат.

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