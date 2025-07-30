Нова система оплати проїзду в Дніпропетровській області дозволяє жителям обласного центру розраховуватись у міському транспорті без використання готівки, повідомляє Politeka.

Пасажирам тепер не потрібно мати при собі купюри або бути прив’язаними до певної фінансової установи. Достатньо встановити спеціальний додаток та скористатися карткою будь-якого українського банку.

Інноваційна модель працює на базі цифрового сервісу «єДніпро». За словами заступника керівника КП «Дніпровський електротранспорт» Володимира Сусленкова, ще з 2017 року місто розпочало впровадження безготівкових розрахунків. Тоді система використовувала QR-коди, але охоплення було обмеженим — приблизно 20% загального обсягу виручки.

В обласному центрі обслуговування пасажирів повністю перейшло на новий формат. Квитки можна придбати через сканування QR-коду в додатку «єДніпро». Такий підхід забезпечує доступність для всіх користувачів, незалежно від банку, а також дозволяє ефективніше відслідковувати фінансові операції.

Один із координаторів процесу модернізації, Роман Ростовський — заступник керівника КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро» — зазначив, що головна мета ініціативи — розширити аудиторію користувачів цифрового сервісу.

Щоб скористатись новими можливостями, потрібно завантажити додаток з AppStore або Google Play, пройти коротку реєстрацію за номером телефону, а далі — відсканувати QR-код у салоні. Розрахунок здійснюється банківськими картками, а також через Google Pay чи Apple Pay. Після оплати квиток зберігається в розділі «Документи». У додатку доступні абонементи — денні, тижневі та місячні.

Нова система оплати проїзду в Дніпропетровській області значно спростила процес розрахунку для пасажирів.

Джерело: gorod

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