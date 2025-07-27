Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 28 липня по 3 серпня склали синоптики та попередили містян.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 28 липня по 3 серпня зробили синоптики та розповіли, чи варто очікувати погодних сюрпризів цього тиждня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Розпочнеться все зі спекотної пори. У понеділок 28-ого числа: вранці небо у Дніпрі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +34°C.

У вівторок, 29.07: повітря прогріється до +35°C. Небо триматиметься ясним до самого завершення дня. Без опадів.

Середа, 30.07: небосвід триматиметься ясним до самого завершення дня. Дождів не прогнозується. Температурні коливання — від +22 до +33°C.

Четвер, 31 липня: на небі не з'явиться жодної хмаринки. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +23…+31°C. За народною прикметою, якщо другий місяць літа був спекотний, зима буде морозною.

У п’ятницю, 01.08: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температура повітря триматиметься в межах +23…+30°C.

Субота, 02.08: ранок та вечір у місті будуть ясними, вдень очікується хмарність. Температура коливатиметься від +22 до +29°C.

У неділю 03.08: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температурні показники — від +21 до +29°C. Наші пращури примітили: яке третє число серпня, такий і жовтень. Отже, прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 28 липня по 3 серпня обіцяє стабільну спекотну суху пору.

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