Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области позволяет жителям областного центра рассчитываться в городском транспорте без использования наличных денег, сообщает Politeka.

Пассажирам теперь не нужно иметь при себе купюры или быть привязанными к определенному финансовому учреждению. Достаточно установить специальное приложение и воспользоваться картой любого украинского банка.

Инновационная модель работает на базе цифрового сервиса "єДніпро". По словам заместителя руководителя КП «Днепровский электротранспорт» Владимира Сусленкова, еще с 2017 года город приступил к внедрению безналичных расчетов. Тогда система использовала QR-коды, но охват был ограничен — примерно 20% от общего объема выручки.

В областном центре обслуживания пассажиров полностью перешло в новый формат. Билеты можно приобрести через сканирование QR-кода в приложении «єДніпро». Такой подход обеспечивает доступность для всех пользователей независимо от банка, а также позволяет более эффективно отслеживать финансовые операции.

Один из координаторов процесса модернизации Роман Ростовский — заместитель руководителя КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города єДніпро» — отметил, что главная цель инициативы — расширить аудиторию пользователей цифрового сервиса.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно загрузить приложение с AppStore или Google Play, пройти краткую регистрацию по телефону, а затем отсканировать QR-код в салоне. Расчет осуществляется банковскими картами, а также через Google Pay или Apple Pay. После оплаты билет хранится в разделе "Документы". В приложении доступны абонементы – дневные, недельные и месячные.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области значительно упростила процесс расчета пассажиров.

Источник: gorod

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