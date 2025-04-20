Ціни на квартири у Львові б’ють рекорди і ринок житла в місті переживає стрімке зростання, повідомляє Politeka.

У 2025 році купівля житла стала значно дорожою порівняно з попередніми роками, оскільки попит на нерухомість сильно перевищує пропозицію. Вартість на первинному та вторинному ринку зросла на 40-50% за останні три роки, що відображає загальну тенденцію підвищення цін по всьому місту.

За даними експертів КН "РІЕЛ", якщо ще у 2021 році квадратний метр у новобудові коштував 30 000-40 000 грн, то в 2025 році розцінки стартують від 50 000 грн/кв. м, зростаючи в центрі міста до 75 000 грн. Найвища вартість зберігається у сучасних житлових комплексах із розвиненою інфраструктурою. У різних районах міста ціни на новобудови виглядають так: в центрі — від 65 000 грн/кв. м, у Шевченківському районі — від 55 000, у Сихові та Личаківському — від 50 000, а в передмісті — від 40 000.

Основними факторами, що спричиняють підвищення розцінок, є масова міграція через воєнні події, зростання витрат на будівельні матеріали та робочу силу, а також великий попит, що підвищує вартість за квадратний метр. Львів стає все більш привабливим для інвесторів завдяки розвитку бізнесу та новим житловим комплексам, розташованим поряд із бізнес-центрами.

Прогнозують, що в 2025-2026 роках ціни на квартири у Львові продовжать зростати, і ситуація на ринку житла навряд чи повернеться до рівня 2021 року.

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