Если совокупный доход семьи не превышает определенный порог, переселенцы могут рассчитывать на выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 августа.

Внутренне перемещенные лица, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома, имеют право на выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 августа, сообщает Politeka.net.

Основным критерием для назначения помощи уровень материального обеспечения семьи.

Если совокупный доход семьи не превышает указанный порог, переселенцы могут рассчитывать на выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 августа. В то же время, для наиболее уязвимых категорий граждан государство предусмотрело автоматическое назначение выплат — без подачи дополнительных заявлений.

В частности, автоматическую денежную помощь получают:

лица пенсионного возраста, размер ежемесячной пенсии которых не превышает 9444 гривны;

люди с инвалидностью первой и второй групп, и дети с инвалидностью младше 18 лет и дети с тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, не достигшие 23-летнего возраста, лица, выполняющие функции опекунов, приемных родителей или родителей-воспитателей.

Остальные переселенцы, у которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 гривны в месяц, также имеют право на денежную поддержку. Но в этом случае им нужно обратиться с заявлением. Подать документы можно через приложение или портал "Действие", в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), а также непосредственно в органы социальной защиты населения.

Размер ежемесячного пособия для переселенцев составляет 2000 гривен на каждого взрослого члена семьи и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью.

Также действует специальная государственная программа – субсидия на аренду жилья для переселенцев. Ее цель — частично компенсировать расходы на съем жилья, особенно в условиях, когда найти доступное жилье в безопасных регионах сложно, а цены на аренду остаются высокими.

Право на такую субсидию имеют только те ВПЛ, которые:

были вынуждены покинуть территории, где ведутся активные боевые действия или находящиеся под временной оккупацией;

не имеют в собственности жилья, что превышает установленные социальные нормы жилой площади;

проживают в помещениях, признанных непригодными к проживанию;

не получают других видов государственной помощи на покрытие расходов на проживание;

тратят на аренду более 20 процентов своего семейного бюджета.

Для оформления субсидии переселенцам необходимо обратиться в местное управление социальной защиты населения, в сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться приложением "Действие". В пакет документов, который следует предоставить, входят заявление на получение субсидии, договор аренды жилья, справка ВПЛ, а также право на доходы членов семьи.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что хотят изменить для украинцев, перечень нововведений.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области: что предусматривает поддержка для украинцев.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, как влияет доход на помощь.