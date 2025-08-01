Внутренне перемещенные лица, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома, имеют право на выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 августа, сообщает Politeka.net.
Основным критерием для назначения помощи уровень материального обеспечения семьи.
Если совокупный доход семьи не превышает указанный порог, переселенцы могут рассчитывать на выплаты для ВПЛ в Харьковской области с 1 августа. В то же время, для наиболее уязвимых категорий граждан государство предусмотрело автоматическое назначение выплат — без подачи дополнительных заявлений.
В частности, автоматическую денежную помощь получают:
- лица пенсионного возраста, размер ежемесячной пенсии которых не превышает 9444 гривны;
- люди с инвалидностью первой и второй групп, и дети с инвалидностью младше 18 лет и дети с тяжелыми заболеваниями;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, не достигшие 23-летнего возраста, лица, выполняющие функции опекунов, приемных родителей или родителей-воспитателей.
Остальные переселенцы, у которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 гривны в месяц, также имеют право на денежную поддержку. Но в этом случае им нужно обратиться с заявлением. Подать документы можно через приложение или портал "Действие", в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), а также непосредственно в органы социальной защиты населения.
Размер ежемесячного пособия для переселенцев составляет 2000 гривен на каждого взрослого члена семьи и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью.
Также действует специальная государственная программа – субсидия на аренду жилья для переселенцев. Ее цель — частично компенсировать расходы на съем жилья, особенно в условиях, когда найти доступное жилье в безопасных регионах сложно, а цены на аренду остаются высокими.
Право на такую субсидию имеют только те ВПЛ, которые:
- были вынуждены покинуть территории, где ведутся активные боевые действия или находящиеся под временной оккупацией;
- не имеют в собственности жилья, что превышает установленные социальные нормы жилой площади;
- проживают в помещениях, признанных непригодными к проживанию;
- не получают других видов государственной помощи на покрытие расходов на проживание;
- тратят на аренду более 20 процентов своего семейного бюджета.
Для оформления субсидии переселенцам необходимо обратиться в местное управление социальной защиты населения, в сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться приложением "Действие". В пакет документов, который следует предоставить, входят заявление на получение субсидии, договор аренды жилья, справка ВПЛ, а также право на доходы членов семьи.
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