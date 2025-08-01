Повышение цен на электроэнергию в Харькове с 1 августа коснется не всех потребителей.

Повышение цен на электроэнергию в Харькове с 1 августа охватит лишь отдельную категорию, поэтому пока не следует паниковать, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Повышение цен на электроэнергию в Харькове с 1 августа начнет действовать в часы вечернего пика. Максимально допустимая стоимость вырастет в 1,67 раза.

Изменения будут касаться только одного промежутка суток с 17:00 до 23:00. Именно в это время нагрузка на энергосистему является самой большой.

В рамках нового регулирования:

на рынке «на сутки вперед» (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) стоимость вырастет с 9 000 грн до 15 000 грн за МВт·ч;

на балансирующем рынке - с 10 000 гривен до 16 000 гривен за МВт·ч.

Повышение цен на электроэнергию в Харькове с 1 августа не коснется бытовых потребителей напрямую, ведь для населения действует фиксированный тариф — 4,32 грн за кВт/ч. Его регулирует государство в пределах механизма ПСО (возложение специальных обязанностей).

В то же время рост «прайс-кепов» непосредственно затрагивает промышленность и бизнес. Расходы предприятий на электроэнергию могут возрасти, что потенциально приведет к росту ценников на товары и услуги, то есть будет иметь косвенное влияние на потребителей из-за инфляционного давления.

По словам Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, главная цель такого шага – покрытие дефицита света за счет импорта.

В то же время в начале июля была увеличена и предельная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС — с 650 МВт до 900 МВт.

По данным Омельченко, в июне 2025 года стоимость света достигала верхнего предела лишь в 13% часов суток, в июле - уже в 16% часов. Прогноз на август – до 25% часов в вечернее время.

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